Me këtë akt terrorist, Rama inauguron çeljen e fushatës së tij elektorale. Kjo përbën një krim të shëmtuar. Një akt të pashembullt në historinë e zgjedhjeve. Një drejtues kryesor i një dege të PD-së, sulmohet, apo ndaj tij organizohet një atentat për likuidimin e tij. Vau i Dejës dhe mbarë Shqipëria janë sot më të vendosur se kurrë në fitoren e këtyre zgjedhjeve. Unë, kam biseduar në telefon me Benardin, me Hilën dhe u shpreha atyre mbështetjen dhe solidaritetin tim të plotë. Sali Berisha në konferencën për shtyp

Nuk dihet ende sesi kupola e qeverisë dështoi me atentatin që thotë Sali Berisha. Me gjasë ngaqë nuk do të kenë eksperiencën e këtij të fundit kur vjen puna tek krimet.