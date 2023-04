Vaksinat e para në botë kundër kancerit, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve autoimune mund të arrijnë brenda vitit 2030. Njoftimi i një revolucioni të ardhshëm në mjekësi që do të lejojë shpëtimin e miliona jetëve falë vaksinave të personalizuara ka ardhur nga kompania amerikane Moderna, sipas The Guardian.

Sipas Dr. Paul Burton , shefi mjekësor i Moderna-s, kompania do të jetë në gjendje t’i ofrojë këto vaksina në vetëm pesë vjet. “Vaksinat që do të mbërrijnë – shpjegon Burton – do të jenë shumë efektive dhe do të shpëtojnë qindra mijëra nëse jo miliona jetë. Besoj se do të jemi në gjendje t’i ofrojmë popullatës botërore vaksina të personalizuara kundër kancerit kundër shumë llojeve të ndryshme të tumoreve. “.

Si do të funksionojnë

Vaksinat kundër kancerit do të funksionojnë kështu: Si hap i parë, një biopsi në qelizat e kancerit do të identifikojë mutacionet që nuk janë të pranishme në qelizat e shëndetshme. Më pas, një algoritëm do të identifikojë se cilat mutacione po shkaktojnë rritjen e tumorit dhe janë në gjendje të aktivizojnë sistemin imunitar. Më pas do të krijohet një molekulë e ARN-së së dërguar (mRNA) me udhëzime për prodhimin e antigjeneve që do të shkaktojnë një përgjigje imune. MARN, pasi të injektohet, do të rezultojë në pjesë të proteinave identike me ato që gjenden në qelizat e kancerit. Qelizat imune i hasin ato dhe shkatërrojnë qelizat e kancerit që mbartin të njëjtat proteina.