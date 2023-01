Nëse ka një frazë që përshkruan saktësisht se si do të shkojë java e re për tre shenja specifike të zodiakut, ajo është: “pritshmëritë pa përgjigje”.

Padyshim që nuk është gjëja më e mirë që dikush mund të dëgjojë. Megjithatë, është diçka që disa prej nesh do ta mësojnë në rrugën e vështirë.

Edhe kjo sepse shumica prej nesh janë mësuar që këto javë të para të vitit të jenë të mrekullueshme, plot energji dhe ngjarje pozitive.

Por çfarë po ndodh në të vërtetë? Jemi të zhgënjyer. Edhe nëse jo të gjithë, të paktën këtë javë, shenjat e mëposhtme do të jenë shumë të zhgënjyer.

Gaforrja

Ideja e një jave të vështirë nuk ju befason, pasi në janar përballeni gjithmonë me këtë ndjenjë. Ju e dini se do të ketë presion dhe shqetësim në javët e para të vitit. Megjithatë, ka shumë që mund të arrini gjatë kësaj periudhe, pavarësisht zemra dhe humori juaj ju shtyn të anuloni takimet. Nivelet tuaja të energjisë janë shumë të ulëta. Edhe pse përpiqeni të mos i merrni të gjitha seriozisht, ndjeni presionin dhe ndjenjën e çuditshme që ju pushton këto ditë.

Peshorja

Përpara se ta përshkruani të gjithë javën si një dështim, siç tentoni të bëni me çdo gjë që është e vështirë për ju, merrni frymë. Këto ditë do të përballeni me sfida dhe vështirësi, do të zemëroheni dhe do të luftoni për çdo gjë. Ju keni pritshmëri të mëdha që nuk përmbushen, kështu që silleni sikur nuk keni dashur asgjë në fillim. Është më mirë që javën aktuale të mbani parasysh thënien “nëse dështon, provo sërish dhe mos u dorëzo”.

Peshqit

Durimi juaj mbaron në javën e dytë të vitit të ri, pasi keni besuar se tani do të ndodhte ajo që prisnit. Megjithatë, tani është sikur askush nuk kujdeset për çfarëdo që keni planifikuar së bashku. Nuk mund ta kuptoni se çfarë ndodhi, pasi vetëm pak ditë më parë të gjithë ishin mbështetës të zjarrtë të ideve tuaja. Entuziazmi juaj zbehet, motivimi zbehet dhe energjia juaj mbaron këtë javë. Basti i ditëve është të bëni diçka krijuese për të mposhtur zhgënjimin.

/e.d