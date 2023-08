Një 25-vjeçar është dënuar me 8 muaj burg pasi u kap me kokainë dhe heroinë në një dhomë hoteli të marrë me qira në Francë.

Mediat vendase shkruajnë se i riu shqiptar u arrestua më 9 gusht në zonën e Épagny-Metz-Tessys dhe se është i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike.

Gjatë kontrollit fizik në dhomën e hotelit u gjetën 210 gr heroinë dhe 436 gr kokainë, e cila vlerësohet rreth 41 mijë euro./m.j