Kandidati i Berishës dhe Metës mendon se po të gërrmosh, nuk ka kosto. Pas premtimit për transport falas, ai shprehet se do të ndërtojë nën tokë.

Kjo është deklarata e Belind Këlliçit mbrëmjen e së enjtes në A2News:

“Unë do të tentoj të zhvilloj nëntokën e Tiranës. Për mua, nëntoka e Tiranës është një aset i jashtëzakonshëm. Unë kam marrë kontakt me urbanistë, me inxhinierë ndërtimi, me arkitektë, të cilët më thonë se kostoja e ndërtimit mbi tokë dhe nën tokë është e njëjtë”.

/a.r