Qeveria shqiptare ka nënshkruar sot me qeverinë malazeze ndërtimin e urës mbi lumin Buna në Shkodër.

Në bazë të kësaj marrëveshjeve pika kufitare Shën Nikollë- Pulaj do të shërbejë si pikë kufitare për Urën mbi Lumin Buna.

Kostoja e urës dhe pikës kufitare do të shkojë deri në 20 milionë euro dhe do të ndahet 50% me 50%.