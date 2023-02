Shoferi i makinës së parë që është larguar nga vendi i ngjarjes ku ndodhi aksidenti në Tiranë ku u përplas autobusi i Unazës me disa mjete ka dhënë një pronocim për mediat.

Ai është shprehur se autobusi e ka goditur nga mbrapa. Drejtuesi i makinës thotë se nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte frenuar në momentin kur është goditur nga autobusi.

Shoferi: Quhem Ilir, isha vetëm në automjet. Nuk di si të jua them çfarë ndodhi. Ndodhi shumë shpejt, dëgjova zhurma, isha me semafor të kuq i ndaluar. Autobusi më goditi nga pas, nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur po të mos kisha frenuar. Nuk kishte makina para meje. Unë mbaj mend që zhurmat erdhën nga mbrapa. Autobusi ishte në ecje, ishte shpejt. Momentin e goditjes dolëm dhe mora pak veten sepse nuk e kuptova se çfarë ndodhi. Mesa pashë unë kishte shumë njerëz të lënduar. Shërbimi i urgjencës erdhi. Shoferi i autobusit ishte i tronditur, ishte tek të 60-at. Ai ishte i shokuar.

/a.r