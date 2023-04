Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi, është shprehur se kryeministri Edi Rama luan me bukën e gojës së qytetarëve shqiptarë. Komentet Korreshi i bëri gjatë një interviste, ku tha se Rama e ka kuptuar se ky popull nuk reagon dhe sa më keq ta trajtojë, aq më të thjeshtë do e ketë ta mbajë nën kontroll.

Ai tha se vendi është braktisur dhe sipas tij, Rama ka mbajtur në Shqipëri vetëm administratën dhe një pjesë stoike të opozitës. Korreshi tha se e gjithë makineria shtetërore është në shërbim të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 14 majit.

“Rama e ka kuptuar shumë mirë si funksionojnë shqiptarët, duke luajtur me bukën e gojës, me atë rrogën, duke përzënë pjesën më të madhe të opozitës. Njerëzit kanë zgjedhur të ikin, të ikin me gomone drejt Anglisë. Sot shikon shtëpi dhe qepena të myllura. Rama ka lënë vetëm administratën dhe një pjëse stoike të opozitës. Po ta shikoni, në të gjitha daljet e tij në Parlament, sa vjen ai mbushet Parlamenti, më një shikim të tij nuk piptin as miza në Kuvend.

Përderisa shqiptarët e durojnë hurin, pse mos ta bëjë me hu ai. Ajo që ne kërkojmë realisht është që të prekim njerëzit, që njerëzit të ndiëjnë sikletin dhe hallin. Zëri i opozitës është vetëm mbrojtës ndaj abuzimeve të kësaj qeverie, sepse opozita nuk jep dot zgjidhje. Thjesht kemi të bëjmë me një pushtet fasad, që edhe kur hedh çakull, e shet sikur ka bërë punë të madhe. 3 fshatra që zhvilluam dje takime, nuk kanë ujë të pijshëm. Nuk kanë kanale vaditës.

Kur shikon pjesën tjetër që rrinë si hunj, skemi zgjidhje tjetër, ose t’i vëmë flakën hunjve, ose të marrim hunj dhe t’u biem hunjve. Dy fshatrat që ishim dje, atje nuk kishte shkuar asnjëherë as deputeti i zonës dhe as kryetarët e bashkive. Kishte 2500 familje dhe 2500 puse, sepse nuk kishte ujë. Paguajnë nga 2-3 milionë lekë për të hapur puse. Absolutisht asnjë lloj investimi në këto fshatra. Pas tre mandative në bashki, rreth 12 vite, kjo është situata. Për nga sa kam takuar, kandidatët e Lushnjës dhe Divjakës, me të dy kam qenë në takim, shikoj një platformë të tyre shumë të thjeshtë. E para është e fokusuar mbi fermerin.

Është turp që të përmendësh ujë dhe drita, sepse njerëzit janë lodhur sepse kanë 32 vite që e dëgjojnë këtë. Këtu tregjet janë të kapura. Të shkosh me çizme në fshat. Gjërat bazike, gjëra shumë elementare për t’u arrirë. Edhe këto nuk janë bërë, janë bërë selective në shumicën e rasteve. E gjithë makineria shtetërore është në funskion të fushatës. Ajo ndërmarrja komunale për pastrimin e qytetit, shikon gjitha makinat e bashkisë që shtrojnë karriget. Njësitë administrative këtu, jo vetëm nuk kanë hapsira ligjore për të dhënë shërbime.

Të gjithë SHA-të dhe stadiumet janë të ngarkuara me kontrata 3 mujorshe në prag të fushatave. Ata që nuk kanë besim, kërkojnë t’u marrin kartat e identitetit, që të paktën të mos votojnë. Ata luajnë me 35 mijë lekëshin e fukarenjve. Po luhet me punësimet, me rojet e shkretë. Është një katrahurë shumë e madhe. Këtë në vend që të hapin vende pune, shkojnë dhe të arrestojnë për një çati. Është e gjithë makineria, makinë, shofer, karrocier, roje dhe ata që janë në shërbim të pushtetit”, u shpreh Korreshi./m.j