Përpara Prime-s së djeshëm vajzat shkuan në dhomën e grimit të rregulloheshin për spektaklin që i priste. Luizi mbaron gjithmonë shpejt dhe vjen vërdallë ku të ngacmojë ose provokojë vajzat.

Kësaj here e kishte me Jorin por nuk i ka shpëtuar syrit të Kiarës e cila ka lënë grimin për tu çuar dhe i ka shkuar Luizit tek dushi(po lahej ngjitur me Jorin) dhe e paralajmëron të bëjë kujdes përndryshe ja pret ato dhe ja jep në dorë.