“The Times” ngre pyetjen: A e ka filluar Rusia tashmë Luftën e Tretë Botërore?

Kur “operacioni special ushtarak” i Presidentit Vladimir Putin filloi më 24 shkurt, ushtarët rusë menduan se do të ishin në Kiev brenda disa ditësh, nëse jo disa orësh, ndërsa disa prej tyre kishin marrë me vete edhe rrobat që do të vishnin në festën e triumfit. E mbetur e vetme, Ukraina pritej të shembej. Lufta nuk rezultoi sipas planeve të rusëve.