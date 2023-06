Pasi Komisioni Evropian paralajmëroi masa ndëshkuese për Kosovën, dy eurodeputetët gjermanë, Delara Burkhardt dhe Andreas Schieder, kanë kritikuar ashpër Bashkimin Evropian. Delara Burkhardt dhe Andreas Schieder, kanë akuzuar BE-në se është e njëanshme.

“Nuk është e pranueshme të heshtësh për Serbinë, ndërkohë që vetëm Kosova bëhet përgjegjëse për de-përshkallëzimin. Në një proces serioz të dialogut duhet marrë masa të qarta ndaj Serbisë. Masat ndëshkuese të njëanshme kundër Kosovës të planifikuara nga Komisioni i BE-së janë të gabuara. Injorohet se provokimet kanë ardhur nga Vuçiç i Serbisë”,– ka shkruar Schieder në Twitter.

Ndërkohë edhe eurodeputetja Delara Burkhardt ka qenë kritike ndaj BE-së duke shprehur se me sanksionet kundër Kosovës, KE po zbut Vuçiç.

“Me sanksionet e djeshme kundër Kosovës, Komisioni i BE-së vazhdon zbutjen me Vuçiçin. Kjo është e njëanshme dhe rrezikshmërisht e gabuar”, ka shkruar ajo në Twitter.

