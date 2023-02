Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u bën thirrje qytetarëve që të tregohen të kujdesshëm këtë javë kur temperaturat parashikohen të jenë nën zero.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Veliaj u kërkon qytetarëve që për çdo emergjencë ose nëse shohin persona të pastrehë të telefonojnë në nr. 112. Bashkia e Tiranës ka marrë të gjitha masat për strehimin e këtyre të fundit.

“Java që vjen parashikohet me temperatura të ulëta❄️, nën zero. Ju lutem, tregoni kujdes! Për çdo emergjencë apo nëse shihni persona të pastrehë a në nevojë, telefononi 112☎️ ose kontaktoni me Qendrat Sociale të Tiranës”, shkruan Veliaj.

