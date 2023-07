Moti i kthjellët do të mbizotërojë në territorin tonë deri gjatë orëve të pasdites këtë të martë, 4 korrik.

Gjatë pasdites pritet që vranësirat gradualisht të bëhen më të dukshme në territor, ku në të gjithë zonën malore do të gjenerojnë rrebeshe shiu.

Në orët e vona të mbrëmjes pritet përmirësim i dukshëm i kushteve të motit.

Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 13°C deri në 34°C. Era do të fryjë e lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi 25 km/h nga drejtimi permanent Perëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim të ulët.

/a.r