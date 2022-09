Prodhimet bujqësore të dhe frutore të fermerëve në zonën e Divjakës, Lushnjës dhe Beratit kanë qenë të bollshme.

Kështu ka bërë me dije deputeti socialist Erion Braçe, i cili ka ngritur shqetësimin e fermerëve të cilët një zëri thonë se ato nuk dinë ku të çojnë mallin. Pikërisht në këtë moment thotë Braçe, tregtarët nisin grabitjen e fermerëve.

‘Të vjelat tona! Pemët janë plot, plot, plot! Zoti dhe puna e mundi i njerezve, po sjellin te vjela te mbara;

Ky eshte prodhimi! Nga Divjaka, ne Lushnje, ne Berat, prodhimi eshte i madh ne ullinj, shege, limone, fiq-pash dje kudo ne parcela e duket mbiprodhim;

Ajo qe me tmerroi dje ishte pyetja qe me erdhi si vare nga bujqit: Çdo e bëjmë e ku do e çojmë? Kur ka prodhim te tille e kaq cilesor, nis edhe grabitja e tregtareve dhe ai eshte halli plus!

VO: sa turp me vjen qe ne per pemet nuk mbeshtesim me asgje, cfare ekonomie eshte dhe sa potencial ka; e di qe do nxitoj nje aty te thote-japim nafte per ullirin, por gjysma e familjeve qe kane aplikuar, nuk e kane marre ende naften dhe kaloi mesi i shtatorit.’- shkruan Braçe.