Disa persona të qëlluar me armë zjarri është bilanci I rëndë i sulmit me armë dhe pasjise shpërthyese me tym, që ndodhi këtë të martë më stacionin e metrosë në Bruklin. Raportimet fillestare nga vendngjarja tregojnë se pesë persona janë qëlluar dhe një person është në gjendje kritike pas incidentit.

Nga hetimet paraprake, ishte shumë e vështirë të pikasej autori I ngjarjes, por më pas u zbulua se një burrë, ndoshta i veshur me maskë gazi dhe jelek portokalli, u largua nga vendi i ngjarjes për në një vend të panjohur.

Linjat e metrosë “paralizohen”

Incidenti shkaktoi edhe “paralizimin” e disa linjave të metrose në Brooklyn dhe Manhattan janë pezulluar ose vonuar për shkak të hetimit, sipas Autoritetit Metropolitane të Transportit.

Trembëdhjetë persona janë transportuar në spitalet e zonës pas të shtënave në një stacion metroje në Bruklin, tha për CNN Departamenti i Zjarrfikësve të qytetit të Nju Jorkut, u raportua më vonë.

Mjetet tymuese humbasin efektin

Departamenti i Policisë së qytetit të Nju Jorkut tha se nuk ka pajisje aktive shpërthyese “në këtë kohë” në stacionin e metrosë në Brooklyn, ku disa njerëz u qëlluan të martën në mëngjes, sipas orës lokale.

“Disa pajisje të pashpërthyera” u gjetën më herët, ndërsa dëshmitarët u nxitën të lajmëronin autoritetet nëse do të kishin informacion dhe njerëzve iu kërkua të qëndronin larg vendngjarjes.

Bllokohen shkollat në zonat përreth

Të gjitha shkollat në zonën e afërt të Brooklyn-it janë në një rregull “strehë”, që do të thotë se askush nuk lejohet të largohet nga ndërtesa dhe vetëm studentët lejohen të hyjnë, shpjegoi një zëdhënës i Departamentit të Arsimit. Zëdhënësi nuk sqaroi se sa shkolla apo sa e gjerë ishte zona.

Dëshmitari okular rrëfën ngjarjen

Një dëshmitar okular, i cili tha se ishte brenda në metro, ku ndodhën të shtënat në Brooklyn, përshkroi kaosin në vendngjarje, duke thënë se pa shumë gjak në dysheme dhe se të shtënat me armë dukeshin si fishekzjarre.

Drejtuesi i metrosë tha se treni u vonua për shkak të trafikut disa minuta përpara se të arrinte në platformën e Rrugës 36 në Sunset Park, sipas Yav Montano, kur tymi përfshiu papritmas vagonin.

16 të plagosur, 8 të qëlluar në metronë e Bruklinit

Tetë persona u qëlluan dhe tetë të tjerë u plagosën si rezultat të shtënave në një metro të Bruklinit këtë mëngjes, sipas zëdhënëses së FDNY, Amanda Farinacci.

Një person që kishte vendosur kundragaz hapi një bombol

Një burrë i veshur me një maskë gazi hapi një bombol, shpërndau tymin dhe filloi të qëllonte në një metro të Bruklinit këtë mëngjes, duke shënjestruar shumë njerëz, tha Komisioneri i Departamentit të Policisë së Nju Jorkut, Keechant Sewell.

Nuk dihet motivi i sulmit të armatosur në metro

Zyrtarët e Policisë së Nju Jorkut thonë se për momentin nuk dihet asnjë motiv për të shtënat në metronë e Bruklinit dhe ata “nuk përjashtojnë asgjë” për sa i përket hetimit.

Kur u pyet nëse po përjashtohej terrorizmi, Komisioneri i Policisë, Keechant L. Seëell tha se “nuk po përjashtonte asgjë”.

Autoriteti i transportit rrit prezencën e forcave policore

Sistemet e tranzitit masiv në SHBA po shtojnë patrullimet dhe po i kërkojnë publikut të raportojë çdo gjë të pazakontë pas të shtënave në metro.

Gjenden një armë dhe shumë krehëra me kapacitet të lartë fishekësh

Në stacionin e metrosë, ku ndodhi sulmi është gjetur një armë. Hetuesit kanë gjetur gjithashtu krehëra të shumta me kapacitet të lartë në vendin e ngjarjes.

Agresorit iu bllokua arma gjatë sulmit

Dy zyrtarë thanë se besojnë që agresorit arma u bllokua gjatë të shtënave në metro.

Hetuesit gjetën gjithashtu fishekzjarrë dhe barut në skenën e të shtënave në metronë e Bruklinit, sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare.

Dëshmitari okular i siguron policisë pamje nga ngjarja

Hetuesit kanë video me celular nga një dëshmitar okular i të shtënave në metronë e Bruklinit që tregon të dyshuarin.

I dyshuari është ende në arrati dhe është duke u gjurmuar një pasagjer i metrosë, i cili vendosi një kundragaz, hapi një bombol gazi dhe më pas filloi të qëllonte mbi udhëtarët, duke plagosur në të paktën 16 persona.

