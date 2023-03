Afrimi i Qetsorit me Oltën, sipas Luizit ndodhi për t’i treguar asaj që është lojtarja më e fortë. Ky i fundit paralajmëroi Armaldon të qëndrojë i fortë, pasi ata të dy kanë për ta sulmuar atë.

Të njëjtën gjë tha edhe Kristi, ai tha se Olta dhe Qetsori do merren me Maestron dhe me Kiarën. Armaldo tha se atij i shërben për mirë nëse e “sulmojnë” atë, pasi në këtë mënyrë përfshihet edhe më shumë në debate.

Sa i përket Kiarës, Luizi u shpreh se Olta dhe Qetsori i vijnë “anash” asaj. Armaldo tha se ata të dy do gjejnë çdo lloj mënyrë që të merren me të, por ai nuk do i lë “shteg” për tu kapur.

/s.f