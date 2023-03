Mospërfshirja e personazheve të njohur në historitë e krijuara brenda Big Brother VIP, ka qenë thuajse e pamundur. Politikanë, gazetarë, biznesmenë dhe analistë nuk kanë ‘shpëtuar’ dot pa dhënë përgjigjie mbi personazhin më të famshëm të momentit ‘Luizin’.

Së fundmi ka qenë biznesmeni, Gjergj Luca i cili përmes një videoje, publikisht i ka premtuar Kiarës dhe Luizit se sapo këngëtari shkodran të dalë nga shtëpia më e famshme, më 7 maj, do t’u organizojë të dyve një dasmë madhështore.

Luca tha se si daja e Luizit, do të jetë organizatori i kësaj dasme duke e siguruar moderatoren se do të jetë dasma më madhështore dhe më e bukur që është bërë ndonjëherë në Shqipëri.

“Përshëndetje Kiara. Përshëndetja nga këtu, Pallati i Brigadave. Për Zotin dëgjo, se je edhe nga gjysma e zemrës time, nga Përmeti. Ai zotëria jot dhe nipi im Luizi kur të dalë më datën 6 se nuk na dëgjon tani, ne, unë edhe ti do i bëjmë një suprizë. Dasmën tuaj do ta bëjmë këtu në këtë vend dhe do të bëjmë dasmën më të bukur që ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri në Fish City, në qytetin e Dashurisë, në qytetin e shpresës, ëndrrave”, thotë Gjergj Luca në video.