Kështu udhëheqësit e pesë shteteve bërthamore, si SHBA, Rusia, Kina, Britania dhe Franca, firmosën paktin për parandalimin e luftërave dhe shmangur garën e armëve. Kjo vjen në një moment tepër delikat, me tensionet që rriten vazhdimisht mes Shtëpisë së Bardhë dhe Kremlinit lidhur me krizën në kufirin lindor të Ukrainës dhe me shqetësimet e Uashingtonit për synimet ekspansioniste të Pekinit, duke nisur nga kërcënimi që peshon mbi Tajvanin.

Me anë të akordit, firmëtarët, anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, synojnë që të krijojnë një botë të lirë nga armët bërthamore dhe ato të shkatërrimit në masë. Problem për arritjen e kësaj mbetet Pakistani, India dhe Koreja e Veriut që posedojnë armë nukleare, ndërsa Izraeli zotëron të paktën 200 bomba atomike.