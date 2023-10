Ministri i Jashtëm Igli Hasani i ka bërë thirrje Serbisë që të zhvillojë një hetim serioz lidhur me grupin kriminal që sulmoi Kosovën më 24 shtator ku mbeti vrarë polici Afrim Bunjaku. Në konferencën pas takimit të ministerialit mes ministrave të Jashtëm në kuadër të Procesit të Berlinit, Hasani tha se qëndrimi i Shqipërisë për procesin e dialogut është i pandryshuar. Njëjtë si Rama, ai thotë se formati i dialogut duhet të zhvillohet si një konferencë ndërkombëtare.

“Ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë, një sulm terr kriminal në veri që kushdo që do mbante këtë detyre do reagonte. Qëndrimi ynë ndaj procesit të dialogut mbetet i pandryshuar dhe është në harmoni me BE dhe SHBA. Ne kemi deklaruara dhe kërkuar publikisht dhe zyrtarisht se formati duhet ngritur në nivelin e një konference me planin franko gjerman si udhërrëfyes,. Presim që Serbia të nisë një hetim serioz për grupin kriminal terrorist. Sidomos në situatën e tanishme dialogu Kosovë-Serbi është rruga e vetme drejt paqes”, tha Hasani.