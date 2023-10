Meteorologia e Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, Besa Sherollari gjatë një lidhje direkte me edicionin e lajmeve në Top Channel, ka bërë parashikimin e motit për fundjavën. Sipas saj moti do jetë i ngrohtë dhe krijon kushte optimale për plazh, ku temperaturat do arrijnë deri në 30 gradë.

“Vendi ynë tashmë ka prezencë të vranësirave të cilat gradualisht do ja lënë vendin kthjellimeve. Në mesditë pritet që orët me diell të jenë prezente në të gjithë vendin. Duke filluar nga dita e shtunë dhe deri në mesin e javës tjetër, pritet që vendi ynë të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët, por nuk do të mungojnë vranësirat e pakta kalimtare kryesisht në orët e mesditës. Përsa i përket erës pritet të jetë kryesisht nga kuadrati i veriut me një shpejtësi mesatare 5-6 m/s, por hera herës gjatë vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi deri në 12m/s duke bërë që valëzimi në detet Adriatik dhe Jon të jetë i ulët, i forcës 1-2 ballë.