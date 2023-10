Klima që mbizotëron në Izrael është dramatike, pas sulmit të luftëtarëve të Hamasit me raketa dhe nga toka, si pasojë e të cilit tashmë janë vrarë të paktën 22 persona.

Para kundërsulmit izraelit, palestinezët kishin zbarkuar në qytete të vogla, duke pushtuar komunitete të tëra, ndërsa kanë marrë edhe pengje.

Kanali 13 i Izraelit raporton se 7 komunitete janë nën kontrollin e Hamasit. Këtu përfshihen qytetet Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri dhe administrata e përgjithshme e Gazës./m.j

Several videos surfacing that appear to show an elderly Israeli woman inside Gaza. Israeli media reporting dozens of Israelis hostage. Woman filming says “welcome sister”; woman on golf cart seems in shock/does not appear to understand what is happening pic.twitter.com/Whz4qdAck9

— Bethan McKernan (@mck_beth) October 7, 2023