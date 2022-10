Pavarësisht mbështetjes së ndërkombëtarëve, Reforma në Drejtësi nuk ua ka kthyer shqiptarëve besimin tek drejtësia. Të pyetur nga Barometri në Euronews Albania se si funksionon drejtësia sot krahasuar me 5 vite më parë, 35.4% e tyre mendojnë se asgjë nuk ka ndryshuar.

Ndërsa 28.1% e tyre janë shprehur se sistemi jonë i drejtësisë është përkeqësuar. 6.7% e të pyeturve mendojnë se drejtësia është shumë me keq se sa ka qenë 5 vite më parë.

Vetëm 27.3% e të pyeturve mendojnë se sistemi i drejtësisë me reformimin është më mirë. Ndërsa shumë më mirë mendojnë vetëm 0.1%, një shifër shumë e ulët.

Tek ata që mendojnë se drejtësia është përkeqësuar, mbizotërojnë meshkujt me 41% dhe 28.8% e zënë gratë. Ndërsa tek ata që mendojnë se drejtësia është përmirësuar në 5 vitet e fundit. diferenca është më e vogël, por mbizotërojnë gratë me 28.9% dhe burrat zënë 25.9% të të pyeturve.

Të ndara sipas grupmoshave, ata që mendojnë se drejtësia është më mirë janë grupmosha 18-24 vjeç me 36.2%, pasuar nga grupmosha 65-75 vjeç me 34%, 55-64 vjeç që zënë 29.4%, 45-54 vjeç që zënë 24.9%, 25-34 vjeç me 23.9% dhe grupmosha që zë më pak hapësirë në këtë kategori, është 35-45 vjeç me 20.9%.

Ndërsa tek ata që mendojnë se drejtësia është më keq, mbizotëron grupmosha nga 25-34 vjeç me 41.2% pasuar nga grupmosha 35-44 vjeç që zënë 38.2%, 55-64 vjeç me 36.6%, 45-54 vjeç me 33.9%, 18-24 vjeç me 28.3% dhe hapësirën më të vogël e zë grupmosha 65-75 vjeç me 23.7%.

Shifrat nuk duken aspak premtuese as për të ardhmen e drejtësisë në vendin tonë. Të pyetur se si e shohin shqiptarët sistemin e drejtësisë 5 vite më vonë, vetëm 31.1% janë përgjigjur më mirë, shumë më mirë e shohin vetëm 0.2% e tyre, ndërsa 29.9% mendojnë se nuk do të ndryshojë asgjë.

25.4% mendojnë se drejtësia pas 5 vitesh do të jetë më keq dhe 5.6% mendojnë se do të jetë shumë më keq.

Të ndarë sipas gjinisë, tek ata që mendojnë se do të jetë më keq, mbizotërojnë burrat me 36.9%, ndërsa gratë zënë 25.2%.

Tek ata që presin një përmirësim të sistemit të drejtësisë, mbizotërojnë gratë me 31.7% dhe burrat zënë 30.9%.

Ndërkohë të ndarë sipas grupmoshave, tek ata që mendojnë se drejtësia do të jetë më mirë mbizotërojnë grupmoshat 18-24 vjeç dhe 65-75 vjeç. Ndërsa tek ata që mendojnë se drejtësia do të përkeqësohet, mbizotërojnë grupmoshat 25-34 vjeç dhe 35-44 vjeç.

Gjetjet janë të Barometrit në Euronews Albania, realizuar gjatë periudhës 9-21 shtator 2022, kryer nga MRB dhe Data Centrum, në nivel kombëtar me 1000 intervista ballë për ballë./m.j

Sondazhi i Barometrit në Euronews Albania: