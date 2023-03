Pothuajse gjysma e shqiptarëve, 46% e të pyeturve nga instituti ‘Piepoli’, mendojnë se funksionimi i drejtësisë është përmirësuar krahasuar me një vit më parë duke shënuar progres.

Ndërkohë, 17% e tyre mendojnë se situata është po e njëjtë me një vit më parë duke mos pësuar ndryshim. Nga ana tjetër 37% e të anketuarve, janë të mendimit se ka përkeqësim në funksionimin e drejtësisë krahasuar me një vit më parë.

44% e cilësojnë policine si ‘më efikase’ krahasuar me 2022

Shqiptarët e kanë vlerësuar pozitivisht punën e Policisë së Shtetit në luftën e tyre ndaj kriminalitetit. Pyetur nga Instituti Italian i Piepolit në sondazhin e bërë në bashkëpunim me Report Tv, 44% e kanë cilësuar si më efikase krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë, 34% kanë votuar si “më pak efikase”, e ndërsa ka pasur edhe nga ato që kanë deklaruar se nuk kanë vënë re asnjë ndryshim me punën që është bërë një vit më parë./m.j