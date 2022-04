Gjenerali Giorgio Battisti nuk e përjashton një luftë bërthamore. Ai paralajmëroi se bomba e parë që do të lëshohet, brenda 40 minutave mund të shkaktojë 90 milionë vdekje. Ai tha se raketat synojnë qytetet e mëdha. “Shpresoj që një luftë e tillë të mos të ndodhë dhe besoj në sensin e përbashkët të krerëve të qeverive amerikane në veçanti. Ata e dinë se bomba e parë, atje do të jetë një reagim automatik, pasi brenda 40 minutave do të ketë 90 milionë vdekje”, tha ai. Gjenerali u shpreh se ka raketa amerikane të drejtuara në qytetet kryesore, ruse ose qendrat kryesore ushtarake të Rusisë, e njëjta gjë siç ndodh në anën ruse. Battisti, tha se”ajo është një armë parandaluese, shërben për të shmangur sulmin. Dmitry Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, tha rreth tre javë më parë në CNN: nëse Rusia do të rrezikonte të dorëzohej, atëherë zgjidhje ekstreme, do t’u drejtoheshim centraleve bërthamore. Në fund të fundit, pse Koreja e Veriut nuk sulmon askënd? Sepse ka armë bërthamore”, tha Battisti.

Si mbrohet Evropa nga një sulm me armë bërthamore?

Edhe nëse flitet për një “mburojë bërthamore” nga SHBA, një sulm bërthamor në Evropë nuk mund të parandalohet ushtarakisht. Përkundrazi, “mburoja” bazohet në supozimin se kundërshtari nuk do të guxonte të sulmonte vendet e NATO-s me armë bërthamore, sepse ai do të duhej të llogariste me një kundërsulm. Një përgjigje e tillë ushtarake mund të urdhërohet dhe ekzekutohet nga çdo fuqi bërthamore e NATO-s: SHBA, Britania dhe Franca. Të tre shtetet kanë armë bërthamore strategjike që mund të rrëzohen nga nëndetëset bërthamore, ndër të tjera, dhe kështu mundësojnë një kundërsulm në çdo skenar të mundshëm.

Psikologjia e frikësimit

Fuqitë bërthamore të NATO-s ndjekin koncepte të ndryshme parandaluese. Franca dhe Britania e Madhe mbështeten në të ashtuquajturin parandalues minimal. Ato nuk parashikojnë një shkëmbim bërthamor që zgjat disa ditë. Atyre u mjafton aftësia për t’u hakmarrë ose për të ndaluar armikun me një “të shtënë paralajmëruese përfundimtare” (Francë).

Kush vendos për përdorimin e armëve bërthamore?

Presidenti amerikan fillimisht vendos për përdorimin e armëve bërthamore amerikane të ruajtura në Gjermani, Itali, Belgjikë dhe Holandë. Ai do të jepte lejen për përdorimin e bombave dhe vendin prej të cilit përdoren ato (p.sh. Gjermania). Përpara dislokimit dhe përdorimit, duhet të ketë konsultime me aleatët e tjerë të NATO-s në Këshillin e Atlantikut të Veriut. Presidenti francez vendos vetëm për vendosjen e forcës bërthamore franceze. Në Mbretërinë e Bashkuar, fuqia vendimmarrëse i takon kryeministrit britanik. Tre qendrat vendimmarrëse për armët bërthamore konsiderohen si një element parandalues.

Përdorimi në luftën e Ukrainës?

Doktrina ushtarake ruse nuk përjashton krejtësisht përdorimin e armëve bërthamore taktike në fushëbetejë. Rusia ka armë të tilla, si dhe Shtetet e Bashkuara. Një përdorim i mundshëm i armëve të tilla taktike bërthamore mbi Detin e Zi u diskutua në media pas pushtimit rus të Ukrainës, por deri më tani vëzhguesit ushtarakë perëndimorë nuk kanë asnjë tregues se ushtria ruse po shqyrton përdorimin e armëve bërthamore taktike ose nënstrategjike. “Kërcënimet ruse kanë kryesisht funksion politik”, thotë studiuesi i shkencave politike, Rudolf. “Është mesazhi për SHBA-në që të mos ndërhyjë përtej një kufiri të caktuar në Ukrainë.” Ka pasur kërcënime të ngjashme të armëve bërthamore në lidhje me aneksimin e Krimesë tetë vjet më parë.

Armët Bërthamore kundër armëve kimike

Armët kimike ndalohen me ligjet ndërkombëtare, me Konventën për armët kimike. Rusia shkatërroi zyrtarisht kokën e saj të fundit kimike pothuajse pesë vjet më parë. Shtetet e Bashkuara duan ta arrijnë këtë qëllim në vitin e ardhshëm. Ndryshe nga armët kimike, të cilat u përdorën gjithashtu pas Luftës së Dytë Botërore (së fundi në luftën civile në Siri), nuk ka pasur përdorim të mëtejshëm të armëve bërthamore. Për herë të fundit ato janë hedhur në Japoni, në Hiroshima dhe Nagasaki.

/a.r