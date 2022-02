ABC ka siguruar përgjimet e kryera për operacionin “Trinomi” në tre burgjet e vendit, Elbasan, Korçë dhe Peqin, që u finalizua të martën dhe vuri në pranga 28 persona, zyrtarë, policë burgjesh, biznesmenë dhe të burgosur që e kishin kthyer aktivitetin kriminal brenda qelive.

Për 13 nga 28 të arrestuarit Gjykata e Elbasanit caktoi masën e sigurisë ‘arrest me burg’. Janë lënë në burg Hysni Ndreu, Gazmir Meta, Elvis Gjoci, Gentian Gjata, Gentian Mino, Dardan Xhahysa, Mikel Gjella, Klevis Deliaj, Genci Xhahysa, Ervin Velia, Rigers Miha, Kastriot Gjella dhe Enver Kasneci. Në dosjen e prokurorisë zbardhen përgjimet dhe se si funksiononte rrjeti që ushtronte korrupsion për të përfituar.

Nga përgjimi i bisedave rezulton se shtetasi Genci Xhahysa i kërkon Dardanit që nëpërmjet pronarëve të lokalit i cili ndodhet përpara derës kryesore të hyrjes së këtij institucioni të japë shuma të ndryshme parash punonjësve të paraburgimit me qëllim marrjen prej tyre të favoreve të ndryshme si akomodimi në dhomë të mirë dhe që ai të jetë së bashku me dy personat nën hetim Ervin Velia dhe Engli Pjeçi.

Nga përgjimet telefonike dhe vëzhgimet ambjentale rezulton se Dardan Xhahysa porositet nga Genci Xhahysa dhe Ervin Velia që të dërgojnë tek Gentjan Gjata një shumë prej 20.000 lekë me qëllim që ky i fundit t’ia japë Hysni Ndreu dhe shtetasit Gazmir Meta me qëllim futjen në një dhomë të mirë burgu.

Në përgjimet telefonike rezulton se Genci Xhahysa i thotë Dardanit qe kur të takohet me Gentjan Gjata t’ia japë paratë dhe t’i thotë janë porosia e Rigers Mihas. Nga përgjimet ka dyshime se lidhjen mes Hysniut dhe Genci Xhahysës dhe Ervin Veliut e ka bërë i paraburgosuri Riges Miha.

Konkretisht bisedat janë kryer me datë 20.11.2021:

IEVP Bradasliesh: …Lokalin para burgut e di, e pe?

Dardani: Po e di, po.

IEVP Bradashesh: E pe e? eshte pronari aty, aty duhet te jet gruaja ose pronari.

Dardani: Po.

IEVP Bradashesh: Edhe do li lesh 200 mije leke, keto jane per filonin, 100 do ti japi baba i atit,

Dardani: Ehhe!

IEVP Bradashesh: Baba i Gelit,

Dardani: po,

IEVP Bradashesh: U mbylle!? Eli u mbyll.

Dardani: Me ke te te bi vete mo Neser a do iki atje ai Neser.

****58: Po pra

Dardani: He pra

***58: Ka shjel..

Dardani: Shko njehere atje kry punet atje pastaj te shofim.

******58: Se i bjen

Dardani: sa te them une i bjer ti makinen pastaj qe te iki une me ftlan vend dhe po i shkoj une ne filan ven.(j/a u bena une me makinen e tjetrit. A po ka njefare makine per zotin e te ngel ne dore.

******58: Ku di gje une ca zgjidhje me be.

Dardani: Se di o vallaj. Nuk e di ca me thene

******58:ee.

Dardani: I leni gjenat . Ju perhere kete muhabet lceni pa’sur. Perhere po te njehten gje.

******58: E di.

Dardani: Perhere ne cast te fundit. Nuk lehen gjenat per qastin e fundit i Q… n…. jam ne pune o burre.

******58: Po e di qe je ne pune o Dardan e di.

Dardani: Ca me then .

******58: ..E di

Dardani: Hajt te mbaroj kete.

******58: Hajt

Dardani: Jam me gjena ne dore.

******58: Hajt

Dardani: Ik.

Miha, po, do shkosh aty tek pronari do i thush keto jane per Rigers Mihen, mbaji ketu se do vine ti marrin thuj, kaq.

Dardani: Ok.

Bradashesh: Tek dera, tek burgu, kaq.

Dardani: E kam parasysh, tek lokali.

IEVP Bradashesh: Eh tek lokali, aty shif pronarin, eshte o gruja, o..

Dardani: Po pra i njof njof, slikova bleva…,

IEVP Bradashesh: Kshu qe neser shif mbasdite, mbasi te mbaroni punen, me ate vakt para…, ajo eshte hap ai, por gjithesesi ka mbasditja avash avash, vjene ai, i leni aty, do kalosh ti moresh ke baba i Gelit, do marresh cigaret, ftojt edhe ato, pastaj te shofim do foli Vini, po qe se vine ata te vini te honen, ti japesh keto fruta perimet 9a jane t-‘gjitha ato gjonat. n’rregull?

eagle Dardani: Ne rregull. Degjon!?

IEVP Bradashesh: He!

Dardani: Gjysmen do la mot atje une, ke baba i Gelit?

IEVP Bradashesh: Ehh! Jo po flisja me nje shoke ne anen tjeter se i thashe qe neser i ke leket aty.

Dardani: ehhe! Ok.

IEVP Bradashesh: Se jane per ate te modhin ketu, vari lesht, qe t’na leje te treve.

Dardani: E mo mire.

IEVP Bradashesh:

Dardani: Gjysmen do ta mar re tek baba i Gelit, gjysmen ketu?

Bradashesh: Ehh! 50 i ke thuj, ti jepi ato, pastaj t’shofim 9a do behet, se tek televizori pastaj i bi te fusi Vini, qe te blejme televizorin dhe t’shofin qysh do ta rregullojme mbrapa punen e televizorit, te. gjithe ka 60 mije leke, dmth 60 ai, 60 Gesi, 60 ai, 60 ne, e do marrim televizorin me gjithe digitalb, po m’duket dixhitalbi mund te blihet edhe ne Kavaje, se dixhitalbin nuk qenka e thenme ta hlejm ketu e mund ta moresh edhe me vete diten qe vjene, prandaj qe shif mos gjesh ndonje ofert dixhitalbi anej, i ben dhe nje ot’ert mujore, kur t’kesh kohe javen tjeter them…,Dardani: Me mire jane ata o burr, po hik s’do mime ti marrim ketu po ho.

Bradashesh: Sa bejne ato dixhitalbet?

Dardani: Ku di gje une.

IEVP Bradashesh: Nuk e din e?!

Dardani: S’e kam haberin fare.

IEVP Bradashesh: E mire, nejse, shif ben ndonje teiefonat andej ka Velija, 9a ben ndonje gjo.

Dardani: Po.

IEVP Bradashesh: Noj kat, ndonje nji…, shif vet, ai tjetri, apo s’e ngacmove?

Dardani: Jo s’e ngacmova ate.

IE VP Bradashesh: F. po mire, shit mos ka shkrujt, se thuj thjesht sepse une nuk kam vale thuaj, e mbaj fike, e kupto, prandaj e ndezi gjate mbasdites, nese po lie, vari lesht, shif ato neser, atyre shegeve iher me i hy kshu. me theme! edhe dy arka nuk prish.