Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla ka folur sot për mediat lidhur me procesin e zgjedhjes së kreut të ri të shtetit shqiptar. Ky proces kërkon konsultime tha Balla, por nuk pranoi të thoshte se kë njeh PS-ja si kryetar opozite, pas dorëheqjes së Lulzim Bashës dhe njohjes nga gjykata të Komisionit të Rithemelimit.

Pyetje: Me kë do dioalogoni me Grupin e Rithemelimit se gjykata e ka gjetur kush është në krye të PD?

Taulant Balla: Në kuvend nuk ka një grup parlamentar të quajtur grupi i Rithemelimit.

Unë isha shumë i kujdesshëm në atë që thashë brenda Kuvendit me grupet parlamentare.

Grupet parlamentare janë ato që ju dini dhe natyrshëm cfarë ndodh brenda grupeve parlamentare është cështje e brendshme e tyre.

Pyetje: Kë njihni si kryetar opozite?

Taulant Balla: Në këtë aspekt ju them përsëri që kushtetuta ka sanksionuar që procesi është një proces që në raundet e para kërkon 84 vota dhe më pas mekanizmi zhbllokues ka parashikuar raundet e 4 e 5 me 71 vota. Po ashtu kriteret e Kopenhagenit kerkojne qe ky proces ka nevojë për dialog.

Pyetje: Jo një president të PS?

Taulant Balla: PS ka kontribuar në vendosjen e standarteve dhe në këtë moment PS po inicion një proces me shumë standarte në mënyrën e konsultimit dhe konsultimi për aq kohë sa presidenti zgjidhet nga parlamenti konsultimi ndodh në parlament.

g.kosovari