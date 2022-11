Drejtori i departamentit të operimit dhe tregtimit në KESH, Erald Elezi ka folur mbrëmjen e sotme për Vizion Plus në lidhje me prurjet e mëdha dhe situatën energjitike në vend.

Në intervistën e shkurtër me moderatorin Roland Zili, gjatë edicionit të lajmeve, Elezi tha se prurjet nga reshjet e ditëve të fundit kanë qenë mbi 2-fishin e parashikuar.

Për këtë arsye, një pjesë e prurjeve po shkarkohen në mënyrë të kontrolluar dhe një pjesë tjetër do të shkojë për eksport.

Roland Zili: Si është situata hidrike në sistemin energjetik në këto momente që flasim?

Roland Zili: Pra, po ruani rezerva apo po shisni energji.

Më tej, Elezi iu përgjigj edhe akuzave të opozitës e cila tha më herët s, KESH bleu energji me çmim të shtrenjtë edhe pse e dinte që do të kishte reshje.

Drejtori i departamentit të operimit dhe tregtimit në KESH u përgjigj u shpreh se, nëse nuk do të ishte blerë, rrëzikohej furnizimi me energji.

“Ne kemi dalë për blerje në 11 nëntor. Pritshmëria ka qënë për një nivel të ulët. Nëse KESH-i nuk do të kishte bërë procedurë për import, ne në fund të javës do të rrezikonim furnizimin me energji. Ka qenë e detyruar për të realizaur importin e energjisë. Parashikimet nuk kanë qenë të sakta.”