1473- Lindi shkencëtari polak Nicolaus Copernicus, krijuesi i sistemit heliocentrik dhe themeluesi i astronomisë moderne. Mësimet e tij ishin në kundërshtim me mësimet e Kishës mbi tokën si qendër e botës, prandaj shumë nga ndjekësit e tij vuajtën si viktima të Inkuizicionit Katolik. Në vitin 1616, Kisha Katolike ndaloi të gjitha veprat e bazuara në mësimet e Kopernikut. Ndalimi u hoq në 1757.

1951- Vdiq shkrimtari francez Andre Gide, një nga figurat më të diskutueshme dhe më me ndikim në letërsinë franceze të shekullit të 20-të. Romancier, eseist, kritik, fitoi çmimin Nobel për Letërsi në vitin 1947 dhe në vitin 1952 veprat e tij u përfshinë në listën e librave të ndaluar të Vatikanit (“Bodrumet e Vatikanit”, “Simfonia baritore”).

1952- Vdiq shkrimtari norvegjez Knut Hamsun, fitues i çmimit Nobel për Letërsi në vitin 1920. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, si simpatizant i Kuislingut dhe Gjermanisë naziste, ai humbi popullaritetin e tij dhe lexuesit ia kthyen librat me postë. Pas luftës, tashmë në pleqëri, ai u dënua me një gjobë të lartë për bashkëpunim me pushtuesin.

1997- Vdiq burrështetasi kinez Ten Hsiao Pin. Si lider kinez që nga viti 1978, ai ka udhëhequr vendin në reformat politike dhe ekonomike. Ai dha dorëheqjen nga pushteti në vitin 1990, por deri në vdekjen e tij ai pati një ndikim vendimtar në Kinën post-maoiste.

2008- Presidenti Kuban Fidel Castro, një legjendë e revolucionit kuban dhe një figurë politike botërore, jep dorëheqjen nga postet drejtuese në vendin që e mbajti qysh nga viti 1959. Kastro u zhduk nga publiku që nga korriku i vitit 2006 për arsye shëndetësore. Në krye të shtetit u zgjodh vëllai i tij Raul Castro.

2008-Vdiq në moshën 67-vjeçare në Moskë Natalia Besmertnova, një nga balerinat më të famshme të shekullit të 20-të, një prima balerinë e vjetër e Teatrit Bolshoi.