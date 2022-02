1847- Lindi shpikësi amerikan Thomas Alva Edison. Ai ka regjistruar më shumë se një mijë patenta, duke përfshirë një llambë karboni, fonograf (gramafon), mikrofon, megafon, fonometër.

1945- Përfundon në Jaltë, Krime, konferenca e liderëve të tre fuqive të mëdha të koalicionit anti-Hitler. Presidenti amerikan Roosevelt, lideri sovjetik Stalini dhe kryeministri britanik Churchill koordinuan planet ushtarake për t’i dhënë fund Luftës së Dytë Botërore, vendosën marrëdhënie të reja në Evropë dhe ranë dakord për krijimin e Kombeve të Bashkuara.

2000-Vdes në Paris Roger Vadim, regjisor francez i njohur si ngashnjyes i madh dhe “zbulues i grave të bukura”. Filmat më të famshëm që ai drejtoi dhe luajti me disa femra të shquara janë: “Dhe Zoti krijoi një grua” me Brigitte Bardot, “Marrëdhëniet e rrezikshme” me Annette Stroyberg, “Veset dhe virtytet” me Catherine Deneuve. Vadim ishte gjithashtu i martuar me Jane Fonda, Catherine Schneider dhe Marie-Christine Barrot.

2012-Vdes këngëtarja dhe aktorja amerikane Ëhitney Houston, një nga më të vlerësuarat e të gjitha kohërave, me më shumë se 400 trofe, duke përfshirë çmimet më të larta muzikore, duke përfshirë gjashtë çmime Grammy, dy Emmy dhe 30 billborde.

2013- Papa Benedikti XVI dha dorëheqjen, duke u larguar nga detyra më 28 shkurt 2013.

2018- Emirati i Dubait hapi hotelin më të lartë në botë, 356 metra të lartë. Hotel “Gevora” në Sheika Zajeda Avenue është një metër më i lartë se një hotel tjetër i lartë në të njëjtën rrugë. BETA