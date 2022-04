Vëllai i komedianit Chris Rock, Kenny Rock, ka sfiduar aktorin Will Smith në një ndeshje boksi, pas shuplakës së famshme në ceremoninë e çmimeve Oskar muajin e kaluar.

Rock sapo ka nënshkruar një marrëveshje me themeluesin e Celebrity Boxing Damon Feldman dhe deklaroi për ‘TMZ’ se ka një kundërshtar në mendje.

“Unë duhet të futem në ring me Will Smith”, deklaroi Kenny në një intervistë të mërkurën. “Unë mund ta rrëzoj atë! Unë do lë duart të flasin,” shtoi ai.

Kenny i tha ‘TMZ’ se vëllai i tij komedian, “është mirë” pas sulmit dhe se ata “kanë kontaktuar me mesazhe”. Kur u pyet nëse Chris e ka pranuar faljen e Smithit në Instagram, Kenny pretendoi se nuk kishte folur rreth kësaj çështjeje me aktorin.

Megjithatë, ai shtoi se dyshon që vëllai i tij do ta falte yllin e “Men in Black” për shuplakën tronditëse.

Javën e kaluar, vëllai tjetër i aktorit, Tony Rock, tha se do të “godiste” Smith nëse ata takoheshin ndonjëherë ballë për ballë.

“Toni po e merr ‘sumin’ disi personalisht dhe unë nuk e fajësoj atë”, tha Kenny për TMZ.

Ai i bëri thirrje akademisë që të hiqte Oscarin që Smith fitoi menjëherë pasi sulmoi Rock. Akademia nuk e anuloi çmimin, ndërsa njoftuan të premten e kaluar se do ta ndalonin aktorin të ishte pjesë e Oscar-it për 10 vjet.

Kenny tha se: “Ne duhet të shohim nëse ai do të marrë dënimin 10-vjeçar. Pas tre vitesh, ata mund të mendojnë se ne do ta harrojmë dhe më pas do ta bëjnë prapë pjesë të saj.”

Smith u fut në skenë gjatë ndarjes së çmimeve të Akademisë dhe e goditi Chris në fytyrë pas shakasë me gruan e aktorit, Jada Pinkett Smith. Megjithëse ai i kërkoi publikisht falje Rock-ut në një deklaratë, Smith thuhet se nuk ka kontaktuar personalisht me komedianin për t’i kërkuar falje për sulmin./m.j