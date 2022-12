Nga 1 janari duhani do të kushtojë më shumë. Bazuar në kalendarin 5-vjeçar për akcizat dhe paketën fiskale 2023, çmimi për 1 mijë fije cigare do të rritet në 7 mijë lekë nga 6 mijë e 750 lekë që aktualisht është. Kjo do të thotë se me nisjen e Vitit të Ri, shqiptarët do të paguajnë mesatarisht 5 lekë më tepër për çdo paketë.