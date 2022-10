Por fjalët e presidentit Petro kanë shtyrë qeverinë në Bogota të përshpejtojnë një iniciativë që do të krijojë shumë polemika dhe ndoshta do t’i kushtojë vendit miqësinë me Uashingtonin. Autoritetet e atij vendi mendojnë për depenalizimin e kultivimit të kokainës, që përkthehet në fakte me blerjen e sasisë së kultivuar, ku angazhohen dhe punësohen dhjetëra mijëra persona, nga vetë shteti.