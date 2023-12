Është zbardhur dëshmia e 33-vjeçari shqiptar Emiljano Jakupit, i cili është i arrestuari i parë për plagosjen e tre të rinjve grekë në Athinë.

Jakupi ka deklaruar se i gjithë konflikti ka nisur pasi kanë lagur grekët që ishin në trotuar, teksa tre shqiptarët po kalonin me makinë përmes një pellgu uji para lokalit në zonën e Gazi.

Ai tregon se njëri nga grekët ju ka hedhur shishen në drejtim në xhamin e makinës, dhe pas kësaj në debat e sipër 37-vjeçari shqiptar që ndodhet në kërkim ka nxjerrë armën dhe ka qëlluar në drejtim të tyre.

Mediat greke shkruajnë se 33-vjeçari akuzohet për bashkëpunim në tentativën e vrasjes edhe pse thjesht ka qëlluar me shpullë një nga tre të plagosurit, para se shoku i tij t’i qëllonte me armë. Ndërkohë policia vazhdon kërkimet intensive për kapjen e autorit të plagosjes Nardi Idrizi alias Fatbardh Idrizi.

Dëshmia e plotë:

37-vjeçarin e kam takuar një vit më parë në Athinë, jemi miq të ngushtë prej 7 muajsh. Kontakti i parë ka ndodhur në një kafe të zonës në “Agios Pavlos” në qendër.

Sa herë që më ftonte për ushqim apo pije shkoja me të. Nuk e dija se kishte precedentë të rëndë penalë, as emrin nuk ia dija si duhet. E njihja me tjetër emër dhe ndryshe ma thatë ju. Të shtunën mbrëma më telefonoi në 2 të mëngjesit, isha duke fjetur, por nuk më bëri përshtypje, sepse 37-vjeçari ishte divorcuar 2 muaj më parë dhe ishte i çmendur pasi e kishte lënë e dashura e tij shumë e re.

Ai më tha “nuk jam mirë dhe dua të shkoj diku për një pije”. I thashë “më ler se jam shumë i lodhur, punoj në mëngjes dhe kam problem me mesin, marr ilaçe dhe nuk mund të pi. Nuk mund të dal nga shtëpia tani, nuk kam makinë.” Pastaj më tha “çohu, bëhu gati dhe do të vij në Melissia të të marr.

Vërtet ka ardhur me makinë, më ka marrë në telefon dhe më ka thënë që “arrita dhe po të pres”. U vesha shpejt dhe shkova. Ai nuk ishte vetëm në makinë. Ishte një person tjetër që nuk e njihja. Shkuam në një lokal në “Kolonaki”. Unë piva një pije dhe 37-vjeçari kishte pirë rreth një duzinë. Pastaj i thashë “ikni”, se koha kalonte dhe nuk duroja dot më. Në fakt, e pyeta nëse mund të më çonte në shtëpi apo mund të merrja një taksi dhe të shkoja vetëm.

Përveç kësaj, për shkak të ilaçeve që marr, nuk më bën të pi alkool. Më tha të shkoja të pimë një pije në “Gazi” dhe pastaj direkt nga rruga “Atiki” të më çonte në shtëpi dhe që të mos i prishja hatrin, pranova dhe shkova për një pije tjetër. Në “Gazi” vazhdoi të pinte dhe unë piva gjysmë. Kur dolëm nga lokali në “Gazi”, nga alkooli, ai nuk mundi ta drejtonte makinën. Ai sheh një piceri përballë lokalit dhe më thotë “uluni në makinë që të marr një picë për të ngrënë”.

Personi tjetër që ishte me ne u largua sepse ishte i vogël dhe nuk mundi më, kështu që ai dhe unë qëndruam. U kthye me picën në dorë dhe e hëngri në makinë. Para se të mbaronte ushqimin ai shkoi përpara dhe ndezi makinën. Pak më para se kishte rënë shi dhe për shkak se makina ishte e madhe, ajo u fut në një pellg me ujë dhe lagu grupin e të rinjve që ndodheshin në trotuar. Njëri nga të rinjtë u kthye dhe i tha: “Çfarë po bën ore …”. Ai kishte një shishe në dorë dhe ia hedh. Xhami i makinës ishte ulur dhe 37-vjeçari u zemërua. Ndaloi xhipin dhe u ndalën edhe makinat e tjera që ishin pas nesh. Zbret poshtë dhe e pyet pse: “Kujt i the…ore”.

Unë gjithashtu zbres në përpjekje për ta mbajtur. Pastaj një nga të rinjtë i tha në rregull nuk të thashë ti …. Ai thotë “ok” dhe kthehet për të shkuar te makina. Në atë moment vijnë dy vëllezërit nga Kreta, më afrohen dhe më pështyjnë në fytyrë. Instinktivisht e godas me shuplakë dhe më pas djali tjetër e godet me grusht 37-vjeçarin.

Më pas gjërat kanë dalë jashtë kontrollit dhe 37-vjeçari ka nxjerrë një armë dhe i ka qëlluar. Nuk e dija që mbante armë me vete. Ai kthehet dhe më thotë. “Hyp në makinë të ikim.” Isha i trembur. Nuk i thashë asgjë. Kisha ndjesinë se po t’i tregoja diçka, do më kthehej edhe mua. Sapo hipa në xhip, volla dhe gjithçka që i thashë ishte të shkonim në Polici të dorëzoheshim. Ai nuk po fliste. Ai vetëm tha: “Do të të çoj në shtëpi”. Më la dhe u zhduk. Sapo shkova në shtëpi, fillova të telefonoja avokatin tim. Biseduam dhe më në fund vendosa me të që të vija në Drejtorinë e Policisë dhe të dorëzohesha.

Mediat greke iu drejtuan avokatit Stamatias Markou, i cili u shpreh se: “klienti im është i dërmuar nga plagosja e tre të rinjve dhe është i tronditur, ai akuzohet për bashkëpunim të thjeshtë në veprën e vrasjes së mbetur në tentativë. Ai deklaron se ky zhvillim tragjik i një episodi verbal ka qenë rezultat i një personi tjetër dhe jo i tij. Klienti im as e dinte ekzistencën e armës në makinë dhe as nuk mund ta imagjinonte ekzistencën e saj. Duhet theksuar se në orën 02:15 të mëngjesit është kontrolluar drejtuesi dhe mjeti i tij dhe nuk është gjetur arma. Në atë kohë klienti im nuk e kishte takuar shoferin. Ai vetë do të kërkojë pyetjen e kryqëzuar, në mënyrë që ata vetë të konfirmojnë pretendimet e tij”.

