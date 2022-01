Ish-kryeministri Sali Berisha në një intervistë për Nova Media në SHBA ka folur në lidhje me vendimin e shpalljes së tij “non grata”. I pyetur nëse do t’i kthehet mbrapsht vendimi i shpalljes non grata kur të ndryshohet qeveria, Berisha tha se lufta e tij nuk është për të arritur këtë, por për të rikthyer në vend dinjitetin e tij të cenuar nga Sekretari i Shtetit Antony Blinken.