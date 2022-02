Një mik është dikush që është gjithmonë pranë jush, për t’ju mbështetur, për t’ju dëgjuar dhe për t’ju këshilluar, pavarësisht nëse flisni çdo ditë apo takoheni shpesh.

Është ai që ju njeh më mirë se kushdo dhe do t’ju falë edhe nëse keni bërë një gabim. Prandaj tradhtia nga miqtë është më e vështira nga të gjitha.

A keni vënë re se pothuajse të gjithë miqtë tuaj lëvizin nëpër të njëjtat shenja të Horoskopit?

Gaforrja e Shigjetari

Miku më i mirë i Gaforres është Shigjetari. Këto janë dy shenjat e Horoskopit që e duan familjen dhe argëtimin dhe humori është një nga elementët e përbashkët të tyre. Ata kanë një lidhje shumë të fortë me njëri-tjetrin dhe janë shumë mbrojtës ndaj njëri-tjetrit. E mira e Gaforres është se ata i trajtojnë miqtë si familje dhe Shigjetari është padyshim miku i tij më i mirë. Shigjetari ndihmon Gaforren të dalë nga guaska e tij, të provojë gjëra të reja dhe të takojë njerëz të rinj.

Demi me Peshqit

Demi përputhet me Peshqit, sepse ata e kuptojnë njëri-tjetrin në një nivel më të thellë. Peshqit e mbështesin Demin, veçanërisht kur ai është i tensionuar, ndërsa gjithmonë e ndihmon të shohë gjërat që e vështirësojnë nga një këndvështrim tjetër. Një Peshku që i vështirëson miqësitë, lidhet me Demin pikërisht sepse vlerëson përkushtimin.

Bricjapi me Binjakët

Bricjapi do të jetë gjithmonë në anën e Binjakëve për ta ulur atë. Vetëm ai mund ta zbusë shpirtin e tij të shqetësuar. Bricjapi është mbështetës dhe shumë realist për atë që po ndodh te Binjakët. Bricjapi është miku që do të jetë gjithmonë pranë jush, për t’ju dhënë këshillat e duhura, sikur të ishte babai juaj. Dhe Binjakët do ta dëgjojnë gjithmonë me përkushtim absolut ndaj asaj që i thotë.

Luani me Peshoren

Këto dy shenja shkojnë shumë mirë së bashku. Ata mund të bëhen dy miq shumë të mirë, sepse shohin dallimet e tyre dhe njëri respekton dallimin e tjetrit. Ata të dy qeshin shumë.

Akrepi me Dashin

Dashi paqebërës këshillon Akrepin e shqetësuar të jetë i qetë, sepse nuk ka pse të çmendet me gjithçka. Gjithashtu, kur Dashi dëshiron të imponohet, gjithmonë merr këshilla dhe guxim nga Akrepi. Dhe kështu njëri plotëson tjetrin.