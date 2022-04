Kryeministri Edi Rama deklaroi në konferencën e përbashkët me komisionierin europian për zgjerimin Oliver Varhelyi se ka një sinergji të plotë me SHBA-të dhe BE-në dhe se vëmendja e dy fuqive ndaj rajonit janë vëmendje të natyrave të ndryshme.

“Së pari, unë do të thosha që nuk është e drejtë të thuhet se SHBA-të kanë më shumë vëmendje ndaj këtij rajoni se BE-ja. Janë vëmendje të natyrave të ndryshme, por unë do thosha që BE dhe këtu nuk është se po them diçka diplomatike, por po them diçka shumë të vërtetë.

Edhe falë politikës së re të Komisioneri Varhelyi, i cili është personi të cilit BE i ka besuar për t’u kujdesur për këtë rajon dhe si i tillë është dhe personi që dëgjohet kur flet për këtë rajon ka rritur vëmendjen si asnjëherë më parë ndaj këtij rajoni. Plani ekonomik i investimeve është diçka e pandodhur më parë. Nuk bëhet fjalë për investime pak më të mëdha se ato që bëjmë vetë, por investime shumë më të mëdha se sa ato që vendet e Ballkanit mund të bëjnë vetë.

Komisioneri para se të vinte këtu ishte në territor për të parë disa investime. BE ka vendosur po ashtu një volum të konsiderueshëm fondesh, jo kredi, por grant për rindërtimin e shkollave dhe kopshteve. Gjithë ai program ambicios për rindërtimin e shkollave dhe kopshteve Shqipëria ka investuar një pjesë, BE një pjesë.

E treta, në ndërkohë BE së bashku me Shqipërinë është angazhuar shumë seriozisht për një projekt shumë të rëndësishëm strategjik që është gazjellësi joniano-adriatik.

Qoftë komisionieri Varhelyi, qoftë Komisioni si i tërë, qoftë unë nga ana jonë kemi intensifikuar bisedat me Azerbajxhanin për të pasur një orë e më parë një kapacitet të plotë për ndërtimin e këtij gazjellësi dhe këtu fondet i vë BE-ja,. pavarësisht se mund të ketë aktorë të tjerë. Për gjitha këto arsye nuk do thosha se SHBA-të e kanë më shumë në vëmendje rajonin se BE. Sot ne kemi një sinergji të plotë me SHBA-të dhe BE-në”./m.j