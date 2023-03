Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim, nëpërmjet një postimi në “Twitter” ka thurur elozhe për progresin që po bën Shqipëria në rrugën e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Kim shkruan se Shqiptarët dhe qeveria e Shqipërisë meritojnë respekt për kryerjen e reformave të vështira deri tani.

Ajo shton po ashtu se SHBA do të vazhdojë të mbështesë fort përparimin e Shqipërisë për t’u bërë shtet anëtar i BE-së.

Postimi i plotë:

“Kënaqësi të shoh Shqipërinë të ecë përpara në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE. Shqiptarët dhe qeveria e Shqipërisë meritojnë respekt për kryerjen e ndryshimeve të vështira deri tani.SHBA do të vazhdojë të mbështesë fort përparimin e Shqipërisë për t’u bërë shtet anëtar i BE, përfshirë përpjekjet për të zbatuar reformat e nevojshme,” shkruan Yuri Kim.

/e.d