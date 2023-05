Sipas deklaratës së Enkelejd Alibeaj, ditën e nesërme pritet të mblidhej Kryesia e PD-së ku do t’i komunikonte dorëheqjen nga posti i komanduar i kryetarit të partisë dhe nga posti i kreut të grupit parlamentar, por sipas ish-kandidatit për Bashkinë e Tiranës, Roland Bejko kjo gjë nuk do të ndodhë.

Ai ka ngritur dyshime mbi sekretarin e Përgjithshëm, Gazment Bardhi, se “diçka po luhet aty”, pasi ky i fundit nuk i ka njoftuar për mbledhjen e Kryesisë. Ai la të kuptohet se dikush e kishte bërë me qëllim diçka të tillë. Bardhi pas dorëheqjes së Alibeajt njoftoi se do të zhvillonte një takim me Jorida Tabakun.

I ftuar në Report Tv, Bejko thotë se dorëheqja e Enkelejd Alibeajt ishte e papritur për të pasi ish-kryetari tashmë nuk e kishte diskutuar me askënd.

“Z. Alibeaj nuk e ka diskutuar me askënd dorëheqjen. E ka dhënë vetë. Duhet ta bënte diskutimin, më tha që ‘nëse do ta flisnim ju do të ndikonit të ndërroja mendjen’. Nuk ka një njoftim për mbledhje kryesie. Nuk është bërë njoftimi nga një sekretar aty që është në parti. Seç po luhet aty. Njoftimi nuk është bërë dhe s’ka mbledhje nesër. Kjo më duket e padrejtë.

Dorëheqja e Alibeajt ka ndikuar jo pozitivisht pasi na gjeti të papërgatitur neve që jemi në vijën e parë të zjarrit. Dorëheqja zhvendosi debatin, sepse tema e ditës duhet të ishte ajo e Berishës nga pala tjetër që kishin si objektiv fitoren. Ai dështoi në mënyrë të plotë, tha që gjoja do të mbronte votat e shqiptarëve dhe do të fitonte. Gjithsesi z. Alibeaj është një personazh me karakter dhe zbatoi vendimin e Kryesisë së PD që menjëherë pas zgjedhjeve i mbaronte mandati Alibeajt dhe niste ristrukturimin”, tha Bejko.

Ai bëri thirrje që riorganizimi i PD të nisë urgjent.

“Atij që i lëviz fijet në PD që një orë e më parë të nisin procesin në PD. Procesi të drejtohet nga një grup kolegjial dhe jo nga një individ. Demokratët të bashkohen dhe të vijnë”, u shpreh Bejko.

Kujtojmë se Roland Bejko sulmoi edhe ditën e djeshme Gazment Bardhin dhe Jorida Tabakun për mos ndihmë në fushatë dhe krijimin e një klime jo të shëndetshme brenda partisë. Ai deklaroi se Bardhi ka ndihmuar kandidatin e Berishës në zgjedhjet lokale të 14 Majit, ndërsa Tabaku nuk u shfaq asnjë ditë në fushatë, por hidhte foto nga Bjeshkët e Namuna.

/a.r