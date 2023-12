Për Saliun, të njëzet ata që ndodheshin para tij, të gjithë ishin ca copa mishi, ca idiotë që as i interesonin. Por i duheshin me qëllim që të justifikonte një fjalim, ose një të folme me vete. Ai e zgjati fjalimin, duke mos e quajtur se kishte njerëz para foltores së tij, por sikur kishte disa drurë pylli. Do ta zgjaste derisa të merrte përgjigje nga Gjykata e SPAK.