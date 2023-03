Deputeti i PD, Ervin Salianji ka reaguar ndaj propozimit të Alibeajt për bashkimin e kandidatëve të ‘primareve’ me ata të cilët deri më tani ai i ka zyrtarizuar në bashki të ndryshme të vendit.

Në një postim në facebook, Salianji ka ironizuar propozimin e Alibeajt duke thënë se ky i fundit po tallet me demokratët.

Përmes një postimi të shkurtër në Facebook, Salianji shkruan: Vulën nga gjykata, hilen nga Basha, elektoratin e duan nga Berisha, bekimin nga Rama!

Postimi i Ervin Salianjit:

Vulën nga gjykata, hilen nga Basha, elektoratin e duan nga Berisha, bekimin nga Rama!

Kesaj i thonë mos bësh as punë as zanat por ti biesh qylit dhe të tallesh me demokratët!/m.j