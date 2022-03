Foltorja do të mbahet nëpërmjet një lidhje “skype” në orën 12:00 të ditës së nesërme. Ende nuk dihet tematika e këtij takimi online por mendohet se lidhet me situatën ekonomike të vështirë që po kalon vendi ynë dhe sigurisht edhe me zhvillimet e brendshme brenda partisë Demokratike.