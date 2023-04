Rusia ka vendosur të gjithë flotën e saj të Paqësorit në gatishmëri luftarake në një rishikim të paparalajmëruar që përfshin Ishujt e diskutueshëm Kuril, në një sfond tensionesh masive me Perëndimin.

Ministri rus i Mbrojtjes, Sergei Shoigu ka thënë se Rusia do të kryejë lëshime raketash dhe teste silurësh si pjesë e një inspektimi të befasishëm të flotës së saj detare të Paqësorit.

Stërvitjet vijnë në mes të tensionit të rritur në rajonin e Azisë-Paqësorit, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Koreja e Jugut kryejnë stërvitje të përbashkëta ajrore pas një testi të raketës balistike ndërkontinentale nga Koreja e Veriut, shkruan Telegraph.

“Objektivi kryesor i këtij inspektimi është të rrisë aftësinë e Forcave të Armatosura për të zmbrapsur agresionin e një armiku të mundshëm nga drejtimi i oqeanit dhe detit”, tha Shoigu në televizionin shtetëror.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Valery Gerasimov tha se forcat detare ruse do të vihen në gatishmëri të lartë gjatë stërvitjeve dhe do të vendosen në zonat e trajnimit, ku do të kryejnë stërvitje luftarake.

