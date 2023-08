Sezoni veror përkon dhe me daljen në treg të prodhimit vendas. Përballë këtij fenomeni të përvitshëm çmimet ulen ndjeshëm, por ky faktor nuk është reflektuar siç duhet sipas qytetarëve dhe tregtarëve të cilët tregojnë se çmimet janë ende të larta për frutat dhe perimet.

Përtej trajektores zbritëse të inflacionit, çmimet e ushqimeve por kryesisht zarzavatet dhe patatet nuk po njohin rënie duke rënduar më shumë xhepat e qytetarëve në këtë periudhë të vitit.

“Të gjitha të shtrenjta janë. Në kohën e verës ku është kulmi i prodhimit. Të shohësh 150 lekë domaten ku veç 200 mijë lekë kemi pensionin, është e papërballueshme”, shprehet një qytetar.

“Me pensione jemi vetëm dhe do kursejmë një çik dhe do të mbledhim pak barkun. Hamë dy herë në ditë. Çmimet janë të ngritura, por shtyhemi”, deklaron një tjetër.

Për një familje 1000 lekë nuk mjafton për të blerë produktet ushqimore për një ditë.

“E vështirë është mund të blesh frutat, domaten, por domatja 140-150 lekë në këtë pikë duhet të ishte më e ulët”, shton një tjetër.

Qytetarët thonë se çmimet e fruta perimeve janë të tepër të larta saqë po barazohen me ato të importit.

“Specat më shumë nga Maqedonia, Bullgaria, rrallë gjen mall”, vijon një tjetër qytetare.

Një vit më parë disa nga produktet kryesore kanë qenë me çmime më të ulëta. Konkretisht 1 kg domate varionte nga 80-100 lekë, tanimë ajo tregtohet nga 100-160 lekë. Patatja një produkt kryesor në tavolinën tonë shitet me 20 lekë më shumë duke arritur të tregtohet edhe me 85 lekë. Ndërsa qepa sipas tregtarëve është dyfish më shumë , me një çmim rreth 120 lekë.

Nëse ndalemi tek frutat, këto produkte kanë njohur rritje nga 50 deri në 100 lekë më shumë në muajin gusht krahasuar me një vit më parë. Kjo rritje vërehet më së shumti te molla, rrushi apo dhe dardha./Marinela Lina