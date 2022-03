Çmimi i pilulave të jodur kaliumit, një ndihmë e mundshme mbijetese për shpërthimet bërthamore, është rritur në Amazon me rreth 50% që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës.?

Ato janë shpërndarë si pasojë e shkrirjes së termocentraleve bërthamore dhe ka prova që sugjerojnë se funksionojnë, por vetëm deri në një pikë.?

Pilulat ndalojnë tiroiden tuaj, një gjëndër në qafë, nga thithja e jodit radioaktiv. Por ato nuk mbrojnë pjesët e tjera të trupit dhe nuk ju mbrojnë nga elementët e tjerë radioaktivë në rast rrjedhjeje.?

Ndërsa pushtimi i tij i Ukrainës po shkon keq, Vladimir Putin ka përdorur kërcënime shqetësuese, duke përfshirë vendosjen e armëve bërthamore të Rusisë në një gjendje më të lartë gatishmërie.

Mundësia e një konfrontimi të përshkallëzuar që çon në përdorimin e armëve bërthamore në Evropë mbetet shumë i ulët.

Por rreziku i luftës bërthamore tani është më i madh se sa ka qenë në dekada dhe shumë njerëz janë të trembur.

Një nga rreziqet më të mëdha të një arme bërthamore është sasia e bollshme e rrezatimit që do të lëshonte. Pas një sulmi, reshjet radioaktive do të binin si shi nga qielli, duke helmuar ata që i ekspozoheshin. Kjo mund të çojë në sëmundje të rënda dhe vdekje./ The Economist