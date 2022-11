Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta tha në Komitetin Drejtues Kombëtar se arsimi do të jetë kryeprioriteti i kësaj force politike.

Meta theksoi se në çdo vendim që do merret në të ardhmen për buxhetin i pari do të jetë për të plotësuar kërkesat e sektorit të arsimit, si një nga sektorët me jetik të vendit.

Po ashtu, kreu i PL u shpreh i vendosur për të bërë cdo sakrificë për të ndalur shpopullimin duke marrë edhe përvojat më të mirë.

“Në këtë drejtim ne treguam qarte se arsimi do jetë kryeprioriteti ynë. Në çdo vendim që do merret në të ardhmen për buxhetin i pari do të jetë për të plotësuar kërkesat e këtij sektori jetik.

E gjithë baza mësimore është e vjetër, inekizstente, pa laboratorë, pa palestra dhe ambiente të tjera ku fëmijët të kenë mundësin të praktikojnë dijet, përveç shqetësimeve të tjera që kanë nxitur shpopullimin.

Ndaj ne u angazhuam jo vetëm që ti japim fund sundimit e regjimit, por të vendosim ligjin dhe që Shqipëria ti përkasë të rinjve, duke nisur me shpopullimin e vendit. Një shoqëri pa rini është si një familje pa fëmijë, që nuk ka shpresë.

Ne jemi të vendosur që të bëjmë cdo sakrificë për të ndalur shpopullimin duke marrë edhe përvojat më të mirë.

Fakti që pedagogët tanë vazhdojnë dhe denigrohen në mënyrat më të ulta dhe ordinere për disa kërkesa që duhet të ishin plotësuar prej kohësh, tregon se nuk kemi të bëjmë me mungesë mundësish, por kemi të bëjmë me një politikë të vetëdijshme për të nënvlerësuar pedagogët dhe intelektualët.

Arsimi është një sektor që Rilindja e ka zgjedhur për ta patronazhuar. Kjo politikë do dështojë dhe e kundërta do të ndodhë, pedagogët dhe arsimtarët do të jenë flakëndezësit e parë të frymës për liri dhe për një Shqipëri si gjithë Evropa”, tha Meta

Ndoshta Metaj e ka fjalen per rikthimin e ish universitetit privat “Kristal” qe perkundrejt parave u kthye ne nje “fabrike diplomash” dhe gojet e liga flisnin per lidhje “kovalente” te ish presidentit me kete biznes../m.j