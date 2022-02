Presidenti Ilit Meta ka premtuar sonte në “Dekalog” se do të rikthehet në politikë me vrull djaloshar të paparë, por jo vetëm kaq.

Meta u zotua se do të sjellë drejtësi për shqiptarët sa nuk do të kenë nevojë më të presin nga Zoti.

“Me 25 korrik 2022 rikthehem ne politike aktive me nje vrull djaloshar te papare. Me energjik se ne dhjetor te vitit 1990.

Presidenti Meta: Shqiptaret nuk do presin me nga Zoti t’ju sjelle drejtesi dhe te jape drejtesi ne kete vend. Shqiptaret do dalin shume shpejt te kerkojne drejtesine dhe t’ju kerkojne llogari prokuroreve dhe gjyqtareve per drejtesine e munguar”./m.j