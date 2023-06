Sapo janë publikuar notat e provimeve me zgjedhje të maturës shtetërore. Të gjithë maturantët mund të marrin lehtësisht notat e tyre në sistemin digjital, në linkun e mëposhtëm:

https://www.portalistudentor.al/notat-e-matures/

Provimin me zgjedhje e kanë kryer në total 27389 maturantë. 746 maturantë kanë marrë notën 4.00, duke mbetur, ndërsa 153 maturantë kanë arritur të marrin notën maksimale 10.00, duke rezultuar ekselentë.

Kalueshmëria për këtë provim është 97.28% ndërsa nota mesatare është 7.30.

Brenda disa orësh do publikohet edhe nota mesatare sipas 12 qarqeve të vendit si edhe statistika te metejshme per secilen lende me zgjedhje./m.j