Spiropali: Ne nuk e ndajmë opozitën në pjesë siç ata ndajnë veten. Duam që ta votojmë në tre raundet e para me shumicë të cilësuar. Kur nuk bien dakord mes tyre nuk mund të bien dakord me ne. Ç’ benzinë mund ti hedhim në një zjarri që ka marrë dhenë. Ne po mundohemi të shpëtojmë ç’ka ngelur e të flasim me ta. Duam që ta zgjedhim presidentin me ta. Situata në PD nuk mund të jetë barrë e proceseve të tilla.

Duka: Kjo shprehje është e rrezikshme. Unë nesër mund të mos jem në politikë por të jeni të sigurt që opozitë të fortë do të ketë gjithmonë.

Spiropali: Jeni vetë të djegur dhe keni një rast tani që të tregoni se keni vizione.

Duka: Do mundohemi sesbën që të krijohemi në grup e të komunikojmë me ju e të shohim se sa e sinqertë është oferta juaj.

