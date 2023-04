Reperi i njohur kosovar, Fero, njihet për deklaratat skandaloze të tij që shpesh i bën. Ai së fundi, ka shperthyer totalisht me “live-t” e tij në ‘TikTok’, bashkë me gruan e tij, Arbenitën.

Gjatë një “live” së fundi ka treguar se si nëna e tij e ka rrahur atë kur ishte i vogël.

Sipas reperit, po të ishte me mend e sotme, ai do të e raportonte rastin në polici dhe do e dërgonte në burg. Tutje ai ka folur edhe për rastet kur gratë rrahen nga burrat e tyre, dhe se sipas tij kto raste ndodhin në secilën familje shqiptare.

“Pot kallxoj drejt, du me ja qit dellat nanës tem, mka rreh niher me fërtere ma ka aj synin, qashtu jam shku në shkollë, që t’i kisha mend e sodit e kisha qu n’polici e kisha shti n’burg”, tha Fero në ‘live-n’ e saj.

Ai së fundi u bë viral edhe për gjuajtjen e tij ndaj Arbenitës, pikërisht gjatë një “live” në TikTok./m.j