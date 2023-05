Home Office ka nisur një fushatë reklamuese që synon pengimin e shqiptarëve për të emigruar në Mbretërinë e Bashkuar.

Reklamat, të cilat do të shfaqen në shqip në Facebook dhe Instagram, do të paralajmërojnë se njerëzit do të “përballen me ndalimin dhe largimin” nëse bëjnë udhëtimin e paligjshëm, shkruan BBC.

“Nëse shkoni në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht, do të përballeni me ndalimin dhe largimin”, është një nga sloganet.

Qeveria tha se fushata, duke filluar nga java e ardhshme, do t’i “bëjë të qarta rreziqet” me të cilat përballen emigrantët që shkojnë në Britani me varka të vogla. Sipas Home Office, Shqipëria është një “vend i sigurt dhe i begatë” dhe shumë shtetas “po udhëtojnë nëpër vende të shumta për të bërë udhëtimin në MB” përpara se të bëjnë “kërkesa të rreme për azil”.

Fushata pason një lëvizje të ngjashme të mediave sociale të nisur nga qeveria në gusht të vitit të kaluar.

Ministri i Emigracionit Robert Jenrick tha se fushata do të “punonte në mënyrë proaktive në burim përpara se njerëzit të niseshin në udhëtime të rrezikshme dhe të panevojshme”. Shqipëria ishte kombësia më e zakonshme që aplikon për azil në Mbretërinë e Bashkuar. Deri në mars 2023 janë bërë 13,714 aplikime nga shqiptarët.

“Ne jemi të vendosur të ndalojmë anijet dhe fushata, e nisur në Shqipëri këtë javë, është vetëm një komponent i punës së Home Office në rrjedhën e sipërme për të ndihmuar në rrëzimin e miteve rreth udhëtimeve të paligjshme në MB, për të shpjeguar realitetet dhe për të luftuar gënjeshtrat”, tha Jenrick.

Tim Naor Hilton, shefi ekzekutiv i Refugee Action, e quajti fushatën “të pakuptimtë” dhe tha se ajo “përsërit mitin se migrimi i refugjatëve është i paligjshëm”.

Ai tha: “Kjo është një tjetër fushatë e pakuptimtë që tregon se ministrat refuzojnë të kuptojnë se një pakicë e vogël refugjatësh në botë kanë arsye shumë të fuqishme për të ardhur këtu. Nëse qeveria do të donte të shkatërronte bandat e kontrabandës dhe të ndalonte njerëzit që kalonin Kanalin me varka, do të krijonte rrugë më të sigurta për refugjatët që të udhëtonin këtu për të kërkuar azil.”

/a.r